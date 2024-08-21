Теплиці з полікарбонату: переваги та недоліки використання

Теплиці з полікарбонату – популярний вибір серед садівників і фермерів. UAportal дізнався про переваги і недоліки, які варто враховувати при виборі.

Плюси

Висока довговічність

Теплиці з полікарбонату відомі своєю високою довговічністю. Оскільки вони стійкі до екстремальних погодних умов і можуть прослужити багато років, це робить їх надійною інвестицією для власників теплиць.

Відмінна ізоляція

Матеріал забезпечує відмінну ізоляцію, допомагаючи підтримувати постійну температуру всередині конструкції. Це сприяє здоровому росту рослин і дозволяє контролювати мікроклімат в теплиці.

Легка конструкція

У порівнянні зі скляними теплицями, конструкції з полікарбонату набагато легші. Це полегшує їх монтаж і транспортування, забезпечуючи зручність для власників.

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Мінуси

Схильність до подряпин

Незважаючи на свою міцність, полікарбонат схильний до подряпин і пошкоджень з часом. Це може вимагати регулярного обслуговування, що впливає на загальний вигляд.

Обмежена світлопроникність

Хоча полікарбонат забезпечує ізоляцію, він також обмежує кількість природного світла, яке може потрапляти в теплицю. Це може перешкоджати росту певних рослин, які потребують достатньої кількості сонячного світла для свого розвитку.

Проблеми з вентиляцією

Хоча ізоляція є перевагою, теплиці з полікарбонату також можуть мати проблеми з накопиченням тепла в теплому кліматі. Для запобігання перегріву та дискомфорту рослин можуть знадобитися додаткові системи вентиляції.

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