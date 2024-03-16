Таємниці народних уявлень: як кольори впливають на здоров'я людини

Чи задумувались ви коли-небудь над тим, що кольори можуть впливати на наше здоров'я та загальне самопочуття? Кожен відтінок має свої особливості, від заспокійливих якостей до здатності викликати нервозність або виснаження. UAportal дослідив значення кольору для нашого життя через призму народних вірувань.

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Червоний

Нерідко даний колір асоціюючись із сексуальністю та збудженням. Червоний недарма знаходить своє місце в рекламі та закладах громадського харчування – він підвищує апетит.

Однак для інтер'єру оселі постійний вплив цих кольорів може призвести до стресу, виснаження нервової системи і навіть до гіпертонії. Яскрава привабливість відтінку мусить бути поєднана з обережністю в домашньому інтер'єрі.

Жовтий

Занадто яскраві жовті кольори можуть швидко перенапружувати зір і виснажувати наші функції нервової системи, зокрема, в періоди інтенсивної роботи. Щоб створити теплу атмосферу в приміщенні, не перевантажуючи органи чуття, рекомендується використовувати темні відтінки даного кольору, але виключно як акцентний, а не як фоновий.

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Коричневий

Темрява коричневого відтінку прямо пропорційна ступеню негативу, який він випромінює. Колір землі, коричневий може викликати почуття апатії та депресії. Холодні відтінки цього кольору можуть викликати почуття тривоги та переживання.

Щоб зберегти баланс, бажано поєднувати коричневий з більш яскравими кольорами. Це не тільки, допоможе створенню стильного дизайну, але й для забезпечення гарного самопочуття тих, хто в цьому помешканні перебуватиме.

Сірий

У багатьох людей сірий колір викликає асоціації з похмурими, туманними днями – постійною безнадією. Однак у вдалому поєднанні з яскравими, світлими відтінками цей колір може створити затишний і піднесений настрій у житловому просторі. Завдяки правильним комбінаціям сірий може перетворитися із символу меланхолії на джерело комфорту та спокою.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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