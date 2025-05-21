Ситний пиріг з шинкою: ідеально для обіду

Ідеальний варіант для обіду, перекусу чи навіть святкового столу.

Головний інгредієнт – шинка.. Соковита, ніжна та ароматна – вона додає страві справжнього домашнього смаку.

Інгредієнти:

• Тісто листково-дріжджове – 1 шт (500 гр)

• Шинка "Перша столиця" – 200 г

• Цибуля ріпчаста – 1 шт

• Смажені гриби – 200 г

• Вершки – 100 мл

• Твердий сир – 150 г

• Сіль, перець – за смаком

• Кунжут – для посипання

Спосіб приготування:

1. Нарізати та обсмажити цибулю й гриби.

2. Додати нарізану шинку, сіль, перець, вершки та натертий сир. Перемішати.

3. Розкачати тісто, трохи посипати борошном.

4. Викласти начинку на тісто, краї акуратно надрізати та сформувати візерунок.

5. Посипати кунжутом.

6. Випікати при 180°C близько 30–40 хвилин.

Ситно, смачно та з ароматом домашнього тепла!