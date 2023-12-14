Забобони та народні повір'я: Чого уникати за кухонним столом

Кухня має важливе культурне значення в багатьох сім'ях. Однак важливо знати про певні звичаї, яких слід уникати за кухонним столом, щоб відвернути нещастя та невдачі в житті. UAportal розповідає про ці народні прикмети та забобони.

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1. Биття посуду

У різних культурах розбиття посуду за кухонним столом вважається нещасливою подією. Широко поширена думка, що цей вчинок може привернути нещастя і навіть призвести до сімейних сварок. Якщо ви випадково розбили чашку або тарілку, традиція пропонує негайно викинути її і поводитися з посудом з особливою обережністю.

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2. Схрещування ніг

Схрещування ніг за кухонним столом вважається порушенням етикету і символом невігластва і не схвалюється в багатьох традиціях. Вважається, що це потенційно може порушити сімейну гармонію і навіть погіршити травлення. Не забувайте тримати обидві ноги на землі.

3. Розмови про проблеми

Сидячи за кухонним столом, бажано підтримувати позитивну атмосферу, уникаючи розмов про неприємності, хвороби чи нещастя. Багато хто вважає, що заглиблення в такі теми може залучити негативну енергію в дім. Натомість прагніть до безтурботних і приємних розмов, які сприятимуть гармонійній трапезі.

4. Залишати ножі та виделки вістрям донизу

За повір'ями, якщо залишити ножі та виделки на столі лезами донизу, вони притягують негативну енергію і, можливо, призведуть до низки нещасть. Більше того, кажуть, що вночі домочадці можуть ненароком поранитися об ніж, що спричинить ланцюг негативних наслідків.

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