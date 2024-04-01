Чи варто заводити екзотичну короткошерсту кішку: плюси та мінуси рішення

Екзотична короткошерста кішка має як позитивні, так і негативні сторони. UAportal розповів про фактори, які потрібно знати, перш ніж обирати собі такого компаньйона.

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Плюси

Цікава зовнішність. Екзотична кішка характеризується своєрідною зовнішністю, що нагадує маленьку дику тварину. Ця унікальна зовнішність відрізняє її від інших домашніх порід.

Милий і слухняний характер. Незважаючи на свою зовнішність, екзотичну короткошерсту кішку часто описують як таку, що має ніжний і ласкавий характер. Вона відома своєю лагідністю та товариськістю, що робить їх чудовими компаньйонами.

Линька. На відміну від деяких інших порід котів, екзотична кішка має коротку, щільну шерсть, яка потребує мінімального догляду. Це може бути великою перевагою для людей, яких турбує надмірна линька або алергія.

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Мінуси

Проблеми зі здоров'ям. Екзотична порода кішок може бути схильна до певних захворювань, таких як хвороби зубів і полікістоз нирок. Потенційні власники повинні знати про ці проблеми зі здоров'ям і бути готовими до будь-якого пов'язаного з цим медичного обслуговування і витрат.

Потреба у грумінгу. Хоча шерсть екзотичних котів мало линяє, регулярний грумінг все ж необхідний для запобігання утворення ковтунів і підтримання загального стану здоров'я кота.

Високий рівень енергії. Незважаючи на спокійний і слухняний характер, екзотичні кішки можуть мати високий рівень енергії та грайливості. Це може вимагати від власників адекватної розумової та фізичної стимуляції, щоб запобігти нудьзі та пов'язаним з нею поведінковим проблемам.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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