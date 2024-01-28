Чи варто встановлювати душові кабіни в підлогу: Поради експертів

Підлогові душові кабіни стають дедалі популярнішими в сучасному дизайні ванних кімнат. UAportal підготував ряд переваг та недоліків такого вибору.

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Переваги душової кабіни в підлогу

Доступність

Підлогові душові кабіни сприяють легкому доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями або інвалідністю. Вони забезпечують зручність і безпеку під час повсякденного прийому ванни.

Просторість

У цих душових кабін є достатньо простору для зручного пересування та комфортного купання без відчуття тісноти. Люди можуть насолоджуватися душем, не відчуваючи дискомфорту від обмеженості. Це пов'язано з тим, що такий простір можна влаштувати за буль якими розмірами, адже він не має вписуватись в рамки піддона, на якому стоїть

Гнучкість дизайну

Підлогові душові кабіни можуть бути налаштовані з урахуванням особистих вподобань стосовно дизайну. Різноманітні матеріали, кольори та функції дозволяють створити унікальний та персоналізований простір.

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Недоліки душової кабіни в підлогу

Розбризкування води

Підлогові душові кабіни мають потенційний недолік – вони не забезпечують таку саму ізоляцію, як закриті душові кабіни або ванни. Це може призвести до розбризкування води за межами відведеної душової зони.

Холодна підлога

У ванній кімнаті підлогові душові кабіни можуть стати холодними через прямий контакт з підлогою, особливо в холодну пору року. Однак, використання ізоляційних килимків або підлоги з підігрівом може вирішити цю проблему.

Складність модифікацій

На відміну від закритих, підлогові душові кабіни не дозволять вносити зміни у свою конструкцію так легко. Для цього доведеться змінювати конструкцію всього, що знаходиться в середині такого простору, якщо ви захочете замінити підлогу в ванній кімнаті, чи перемістити злив.

Нагадаємо, що UAportal підготував кілька простих порад, які допоможуть швидко та ефективно очистити ванну.

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