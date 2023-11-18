Чи варто придбати мультиварку: переваги та недоліки

Оскільки кухонна техніка продовжує розвиватися, мультиварки стають все більш популярними серед господинь. UAportal з'ясував ключові аспекти володіння нею та експлуатації.

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Переваги мультиварки

Універсальність

Однією з переваг мультиварки є її універсальність: вона дозволяє готувати широкий спектр страв.

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Економія часу

Завдяки наявності попередньо запрограмованих налаштувань можна залишити мультиварку і зайнятись іншими справами, поки вона готує страви.

Економія енергії

Мультиварки вважаються енергоефективними, оскільки вони споживають менше енергії порівняно з іншими кухонними приладами.

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Недоліки мультиварки

Обмежені порції

Одним з недоліків мультиварки є її невеликий розмір, що призводить до обмеження порцій їжі, яку можна приготувати за один раз.

Небажана текстура страв

Мультиварки можуть не забезпечувати бажану текстуру для певних страв, що може змінити кінцевий результат.

Освоєння приладу

Освоєння функцій і налаштувань мультиварки може вимагати певного часу.

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