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Чи варто придбати мультиварку: переваги та недоліки

Марина Грамович

Чи варто придбати мультиварку: переваги та недоліки

Оскільки кухонна техніка продовжує розвиватися, мультиварки стають все більш популярними серед господинь. UAportal з'ясував ключові аспекти володіння нею та експлуатації.

Переваги мультиварки

  • Універсальність

Однією з переваг мультиварки є її універсальність: вона дозволяє готувати широкий спектр страв.

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  • Економія часу

Завдяки наявності попередньо запрограмованих налаштувань можна залишити мультиварку і зайнятись іншими справами, поки вона готує страви.

  • Економія енергії

Мультиварки вважаються енергоефективними, оскільки вони споживають менше енергії порівняно з іншими кухонними приладами.

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Недоліки мультиварки

  • Обмежені порції

Одним з недоліків мультиварки є її невеликий розмір, що призводить до обмеження порцій їжі, яку можна приготувати за один раз.

  • Небажана текстура страв

Мультиварки можуть не забезпечувати бажану текстуру для певних страв, що може змінити кінцевий результат.

  • Освоєння приладу

Освоєння функцій і налаштувань мультиварки може вимагати певного часу.

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