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Чи варто користуватися тональним кремом: який він має вплив на шкіру

Марина Грамович

Чи варто користуватися тональним кремом: який він має вплив на шкіру

Тональний крем став незамінним помічником у створенні макіяжу для вирівнювання тону шкіри. UAportal розповідає про переваги та недоліки цього засобу.

Використання тонального крему має кілька переваг

  • Приховання дефектів шкіри

Тональний крем допомагає рівномірно зробити тон обличчя, приховати пігментацію, прищі та інші недоліки шкіри.

  • Захист від сонця

Багато тональних кремів містять SPF, що допомагає захистити шкіру обличчя від шкідливих ультрафіолетових променів.

  • Зволоження

Багато формул тонального крему містять зволожувальні компоненти, які допомагають зберегти вологу шкіри.

  • Різноманітність відтінків

Тональні креми доступні в різних відтінках, що дозволяє знайти ідеальний колір для вашого типу шкіри.

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Незважаючи на свої переваги, тональний крем має деякі недоліки, пов'язані з його використанням

  • Забруднення пор

Якщо тональний крем неправильно змити, він може закупорити пори та спричинити появу прищів.

  • Відчуття важкості

Деякі формули тональних кремів можуть залишати відчуття важкості або щільного шару на шкірі.

  • Не підходить для всіх типів шкіри

У деяких людей може бути алергічна реакція на певні інгредієнтів у тональних основах, або ці креми можуть підсушувати або надто жирнити певні типи шкіри.

  • Потреба у виборі правильного відтінку

Вибір правильного відтінку може бути складним завданням і може зайняти час.

  • Можливе погіршення стану шкіри

Для деяких людей застосування тонального крему на довгий час може призвести до погіршення стану шкіри через інгредієнти, які можуть бути в складі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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