Чи варто користуватися тональним кремом: який він має вплив на шкіру

Тональний крем став незамінним помічником у створенні макіяжу для вирівнювання тону шкіри. UAportal розповідає про переваги та недоліки цього засобу.

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Використання тонального крему має кілька переваг

Приховання дефектів шкіри

Тональний крем допомагає рівномірно зробити тон обличчя, приховати пігментацію, прищі та інші недоліки шкіри.

Захист від сонця

Багато тональних кремів містять SPF, що допомагає захистити шкіру обличчя від шкідливих ультрафіолетових променів.

Зволоження

Багато формул тонального крему містять зволожувальні компоненти, які допомагають зберегти вологу шкіри.

Різноманітність відтінків

Тональні креми доступні в різних відтінках, що дозволяє знайти ідеальний колір для вашого типу шкіри.

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Незважаючи на свої переваги, тональний крем має деякі недоліки, пов'язані з його використанням

Забруднення пор

Якщо тональний крем неправильно змити, він може закупорити пори та спричинити появу прищів.

Відчуття важкості

Деякі формули тональних кремів можуть залишати відчуття важкості або щільного шару на шкірі.

Не підходить для всіх типів шкіри

У деяких людей може бути алергічна реакція на певні інгредієнтів у тональних основах, або ці креми можуть підсушувати або надто жирнити певні типи шкіри.

Потреба у виборі правильного відтінку

Вибір правильного відтінку може бути складним завданням і може зайняти час.

Можливе погіршення стану шкіри

Для деяких людей застосування тонального крему на довгий час може призвести до погіршення стану шкіри через інгредієнти, які можуть бути в складі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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