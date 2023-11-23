Чи варто користуватися тональним кремом: який він має вплив на шкіру
Тональний крем став незамінним помічником у створенні макіяжу для вирівнювання тону шкіри. UAportal розповідає про переваги та недоліки цього засобу.
Використання тонального крему має кілька переваг
- Приховання дефектів шкіри
Тональний крем допомагає рівномірно зробити тон обличчя, приховати пігментацію, прищі та інші недоліки шкіри.
- Захист від сонця
Багато тональних кремів містять SPF, що допомагає захистити шкіру обличчя від шкідливих ультрафіолетових променів.
- Зволоження
Багато формул тонального крему містять зволожувальні компоненти, які допомагають зберегти вологу шкіри.
- Різноманітність відтінків
Тональні креми доступні в різних відтінках, що дозволяє знайти ідеальний колір для вашого типу шкіри.
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Незважаючи на свої переваги, тональний крем має деякі недоліки, пов'язані з його використанням
- Забруднення пор
Якщо тональний крем неправильно змити, він може закупорити пори та спричинити появу прищів.
- Відчуття важкості
Деякі формули тональних кремів можуть залишати відчуття важкості або щільного шару на шкірі.
- Не підходить для всіх типів шкіри
У деяких людей може бути алергічна реакція на певні інгредієнтів у тональних основах, або ці креми можуть підсушувати або надто жирнити певні типи шкіри.
- Потреба у виборі правильного відтінку
Вибір правильного відтінку може бути складним завданням і може зайняти час.
- Можливе погіршення стану шкіри
Для деяких людей застосування тонального крему на довгий час може призвести до погіршення стану шкіри через інгредієнти, які можуть бути в складі.
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