Чи варто купувати електронну книгу: переваги та недоліки її використання

Читання книг є прекрасним способом відпочити після важкого робочого дня. Хтось читає паперові книги, а хтось надає перевагу саме електронним. UAportal розповідає про плюси і мінуси такого виду книг.

Плюси електронних книг

1. Зручність

Однією з головних переваг електронних книг є їх зручність. Їх можна зберігати на всіх пристроях: телефонах, планшетах, комп'ютерах тощо. Це дозволить читати в будь-якому місці в будь-який час.

2. Ціна

Ще однією перевагою електронних книг є їхня невисока вартість. Цифрові копії не потребують друку, зберігання чи доставки, що робить їх дешевшими, ніж паперові книги.

3. Інтерактивні функції

Електронні книги часто мають посилання на додаткові ресурси, аудіоверсії та можливість налаштування розміру тексту. Ці функції роблять процес читання комфортнішим.

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Мінуси електронних книг

1. Навантаження на очі

Одним з недоліків електронних книг є можливість перенапруження очей. Тривале проведення часу перед екраном негативно впливає на зір та сприяє швидкій утомі.

2. Відволікання уваги

Електронні книги зберігаються на пристроях, на які часто приходять сповіщення з соціальних мереж, з'являються реклами в додатках для читання тощо. Це може сильно відволікати та дратувати.

3. Потреба постійно заряджати пристрої

Всім відомо, що телефони чи планшети необхідно заряджати. Іноді батарея може розрядитись посеред читання на найцікавішому місці, а це приносить деякі незручності.

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