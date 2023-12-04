Чи варто робити зимове обрізання саду: переваги і недоліки процедури

Обрізка саду – це завдання, яке можна виконувати протягом усього року, причому деякі садівники обирають весняну, осінню або навіть літню обрізку. Однак практика зимової обрізки є менш поширеною, що змушує багатьох садівників сумніватися в її ефективності. UAportal розглядає переваги та недоліки цієї процедури.

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Переваги зимової обрізки

Однією з важливих переваг зимової обрізки є можливість виконати завдання в сухий і ясний день. Крім того, зимова обрізка знижує ризик пошкодження кори, оскільки дерево відносно легше ріжеться. Однак важливо зазначити, що ця перевага зберігається лише за умови не надто морозної погоди.

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Недоліки зимової обрізки

Садові рослини готуються до зими протягом літа і осені, накопичуючи сили, щоб витримати холодну пору року. Взимку їхній метаболізм сповільнюється, і обрізка може потенційно послабити дерева. Тому не рекомендується обрізати рослини незимостійких сортів, ті, що рясно плодоносять, або ті, що не отримали достатнього живлення. Крім того, слід дотримуватися обережності при обрізанні рослин, уражених хворобами або сильно заселених шкідниками.

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