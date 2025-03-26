Капуста Болоньєзе

Здається все вже придумано до нас

Але ідей приготувати щось трішечки нове зі звичних продуктів буде не вистачати завжди

Молода капуста з соусом болоньєзе - чи стейк з капусти - можна називати як хочеться, але смачно!

Для "соусу"

-500г яловичина

-110г цибуля

-100г моркви

-30г стебла селери

-30г солодкого перцю

-40г яблука!

-часник, трішки вина, спеції та сіль

-300-350г томатів у власному соці

-пару головок капусти молодої

-олія для смаження

-сир для запікання - від Моцарелли до Гауди

Починаємо з Болоньєзе

-обсмажую нарізану моркву, додаю цибулю трішки обсмажую, додаю селеру та часник , знов смажу і трохи, далі вино, томати спеції, після цього яблуко та перці - і все томлю - чим більше тим смачніше. При необхідності додаю води щоб була гарна консистенція і смак. Цього разу я додав ще підкопчену паприку для іншого аромату та свіжі трави з городу на своєму підвіконні.

Капусту нарізаю "стейками"

Обсмажую на олії, солю та при бажанні можна додати улюблений спецій, зверху поміщаю готовий соус та сир і в духовку на 15-20 хвилин - щоб добре підрумянилось і капуста стала приємно мʼякої і хрумкою одночасно!

Смачного.