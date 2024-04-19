Сплять 70% свого життя: топ-5 цікавих фактів про котів

Протягом багатьох століть коти були дивовижними істотами зі своїми таємницями. UAportal розповідає про 5 найзахопливіших фактів про цих пухнастиків.

Найдавніший кіт

Найдавніший відомий домашній кіт був знайдений 9,500 років тому. У 2004 році французькі археологи виявили дивовижну знахідку – котячу могилу на Кіпрі, якій 9500 років!

Володарі сну

Коти проводять 70% свого життя у дрімоті. Якщо ви коли-небудь заздрили котячій схильності до відпочинку, ви можете оцінити цей факт.

Легендарне довголіття

Уявіть собі кота, який відсвяткував свій 38-й день народження. Крем Пафф, який народився 3 серпня 1967 року і належав відомому любителю котів Джейку Перрі, був найстарішим котом у світі. Ще більш дивовижно, що Джейк Перрі також володів котом-дідусем Рексом Алленом, попереднім рекордсменом, який досяг чудового віку 34 роки.

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Величні розміри

Хоча коти часто вважаються маленькими і ніжними створіннями, деякі з них кидають виклик очікуванням своїми надзвичайними розмірами. Познайомтеся зі Стьюї, мейн-куном, чия дивовижна довжина сягає рекордних 1 метр 23 сантиметри, що принесло йому звання найдовшого кота у світі. Арктур – найвищий кіт у світі, його зріст сягає 48 сантиметрів.

Найбагатший кіт у світі

Приготуйтеся бути враженими історією Блекі, найбагатшого кота, який коли-небудь жив у світі. Коли його заможний власник помер, Блекі успадкував приголомшливий статок у 7 мільйонів фунтів стерлінгів.

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