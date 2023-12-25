Сплануйте свою відпустку: місця України які варто відвідати

UAportal розповість про захоплюючі місця України, які варто відвідати. Запам'ятайте їх і сплануйте свою відпустку вже зараз.

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Заліщики

Заліщики, колись відомі як польська Рив'єра, досі зберігають свою красу, непідвладну часу. Це чарівне місто з трьох боків омиває річка Дністер, створюючи захоплюючий півострівний пейзаж.

Щоб насолодитися чудовим панорамним видом, підніміться на пагорб навпроти автомобільного мосту, де було зроблено безліч пам'ятних селфі. Не пропустіть можливість поплавати на байдарці по Дністру і поринути у чарівні околиці.

Озеро Синевир

Розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, озеро Синевир є найбільшим і найглибшим високогірним озером України. Його надзвичайної краси додає острів посередині, що нагадує райдужну оболонку ока.

Відоме як "Морське око", це чарівне озеро має чудову 13-метрову дерев'яну скульптуру під назвою "Синь і вир" на невеликому півострові. Відкрийте для себе численні легенди, які збагачують диво озера Синевир.

Кам'янець-Подільський

Перенесіться в минуле та пориньте в багату історію Кам'янця-Подільського. Кам'янець-Подільський може похвалитися фортецею, яка не має аналогів у всій Європі. Стара фортеця – це не лише архітектурне диво ХІІ-ХІІІ століть, але й невід'ємна частина ідентичності міста.

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Тустань

Тустань пропонує чарівне поєднання стародавніх оборонних споруд і захоплюючих геологічних чудес. Розташований поблизу села Урич у Львівській області, Тустань є одночасно дивовижним свідченням складного оборонного комплексу минулого та унікальною пам'яткою.

Заснована в ІХ столітті білими хорватами, ця скельна фортеця слугувала важливим оборонним та митним пунктом на Соляному шляху. Сьогодні Тустань зачаровує відвідувачів своїми чудовими гірськими краєвидами та винятковим історичним значенням.

Олеський замок

Розташований на 50-метровому пагорбі в селі Олесько Львівської області, цей старовинний замок був свідком незліченних історичних подій, які відлунюють у фольклорі з покоління в покоління. Високі 10-метрові стіни замку, товщина яких сягає 2,5 метра, є свідками вражаючих битв, розкішного королівського життя та інтригуючих історій шляхетських династій. Пориньте в романтичну атмосферу середньовіччя, досліджуючи чарівний Олеський замок.

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