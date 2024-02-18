Фахівці пояснили, як зберігати хліб, щоб він не пліснявів

Правильна нарізка свіжого хліба може подовжити його зберігання та запобігти пліснявінню. Часто буханка вкривається пліснявою через те, що свіжий хліб вологий.

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Загальноприйнятою порадою є зберігання в поліетиленових пакетах, однак це також може призвести до розвитку цвілі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хліб зі скоринкою, як на заквасці, ні в якому разі не можна загортати. Фахівці рекомендують класти його на чисту поверхню розрізом вниз.

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Товста скоринка захистить внутрішню частину буханки. Фахівці також рекомендують зберігати його в прохолодному, сухому темному місці, від порожньої духовки до шаф і ящиків, оскільки це запобігає утворенню цвілі.

Якщо хліб швидко стає черствим, його можна заморозити, щоб продовжити свіжість. Заморожені скибки потім потрібно збризнути водою та розігріти у духовці при 150 градусах приблизно 10 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зберегти хліб свіжим максимально довго.

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