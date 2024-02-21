Врятуєте свій врожай: чим обробити дерева навесні від попелиці
Досвідчені садівники поділилися порадами, як обробити плодові дерева навесні, щоб уникнути проблем з попелицею влітку. Вони радять зробити це якомога раніше.
Чудовим варіантом для весняної профілактичної обробки є часниковий настій.
Для його приготування на літр води беруть 100 г подрібненого часнику.
Про це пише Радіотрек.
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Як зробити відвар часнику
Отриманий відвар з часнику настоюють добу, потім кип'ятять 15-20 хвилин і розбавляють водою у співвідношенні 1:5.
Починати обприскування дерев від попелиці потрібно за температури повітря 5-10 градусів.
Дуже важливо проводити процедуру в суху безвітряну погоду, інакше ефект буде мінімальним.
Нагадаємо, ми вже писали, як боротись з попелицею без хімії.
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