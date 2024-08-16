Створення червоної картки та чому поле смугасте: цікаві факти про футбол

Футбол, найпопулярніший у світі командний вид спорту, приваблює мільйони вболівальників по всьому світу. Окрім фізичної майстерності, яку демонструють гравці, футбол також вимагає ретельного стратегічного мислення. UAportal пропонує ознайомитися з деякими цікавими фактами про нього.

Запровадження жовтої та червоної карток

Запровадження жовтої та червоної карток для футбольних арбітрів наприкінці 1960-х років стало результатом творчого рішення. Голова суддівського корпусу прагнув подолати мовний бар'єр і знайшов натхнення у світлофорі. Замість того, щоб робити нотатки, арбітри почали показувати гравцям зрозумілі для всіх картки, змінивши спосіб передачі інформації про дисциплінарні дії на полі.

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Смугасті поля

Виразний смугастий вигляд футбольних полів не є результатом посіву різних видів трави. Скоріше, це досягається завдяки роботі газонокосарок. Ці машини не лише підстригають траву, але й згинають її в різних напрямках, створюючи візуально приємну ілюзію смуг. Окрім естетики, цей візерунок допомагає суддям відстежувати офсайди під час напружених матчів.

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