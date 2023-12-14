Створюємо дорогий образ з простих речей: Топ-5 стильних хитрощів (фото)

Виглядати стильно і дорого не обов'язково означає розоритися. За допомогою кількох простих трюків ви можете покращити свій образ, не витрачаючи при цьому цілий статок. UAportal підготував кілька порад, які допоможуть вам отримати стильний і дорогий вигляд, не витрачаючи при цьому багато коштів.

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1. Обирайте благородні кольори

Правильний вибір кольорів може миттєво зробити ваше вбрання більш елегантним і вишуканим. Надавайте перевагу благородним відтінкам, таким як молочні тони, бежевий, чорний і білий. Ці кольори мають позачасову властивість, яка випромінює ауру розкоші.

2. Майстерність поєднання кольорів

Мистецтво поєднання кольорів може значно покращити ваш загальний стиль. Спробуйте поєднати синій з бежевим, білий з бежевим або сірий з бордовим. Ці комбінації створюють сучасний і візуально привабливий образ, який випромінює атмосферу вишуканості.

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3. Обирайте класичні принти

Класичні принти – це надійний спосіб додати елегантності до будь-якого вбрання. Будь то візерунок "гусяча лапка" або класична клітинка, включення цих позачасових принтів у гардероб миттєво підніме ваш стиль. Щоб уникнути буденного або консервативного вигляду, збалансуйте класичний принт з повсякденними і легкими елементами.

4. Твідовий жакет

Правильно підібраний твідовий жакет має дивовижну здатність робити будь-який наряд більш дорогим. Поєднайте його з джинсами і простою футболкою, щоб створити вишуканий, але сучасний образ. Контраст між класичним твідом і модними речами в стилі кежуал додає елементу благородства і не дає образу стати буденним.

5. Мінімум прикрас

Хоча дехто може подумати, що велика кількість прикрас створить розкішний образ, насправді все навпаки. Віддайте перевагу мінімуму прикрас, залишивши позаду всипані кристалами намиста і масивні вироби. Обирайте делікатні та стримані прикраси, які додадуть нотку вишуканості, не перевантажуючи вбрання.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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