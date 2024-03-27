Поради для прибирання: що не варто прибирати за допомогою мікрофібрових серветок

Розуміння конкретних рекомендацій, щодо правильного використання чистячих виробів, має важливе значення для підтримки порядку та довговічності різних поверхонь. UAportal підготував цінну інформацію, щодо ефективного застосування мікрофібрових серветок.

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Використання на делікатних поверхнях

Серветки з мікрофібри не можна використовувати на делікатних поверхнях, таких як паркетна підлога, мармурові стільниці або антикварні меблі. Ці поверхні можна легко подряпати або пошкодити абразивним матеріалом серветки. Важливо пам'ятати, що для таких делікатних поверхонь слід використовувати м'які, неабразивні засоби для чищення.

На електроніці

Під час чищення електроніки, наприклад, екранів комп'ютерів, телевізорів або смартфонів, краще уникати використання серветок з мікрофібри. Адже дрібні волокна тканини можуть залишати подряпини на екрані, погіршуючи якість зображення на дисплеї. Важливо використовувати спеціально розроблені серветки для чищення електроніки.

Натерті воском поверхні

Вощені поверхні, такі як кузов автомобіля або меблі із захисним восковим покриттям, не можна чистити серветками з мікрофібри. Абразивність тканини може призвести до видалення захисного покриву. Рекомендується використовувати м'яку губку для очищення поверхні з нанесеним воском.

Уникати використання на гарячих поверхнях

Слід стежити за тим, щоб серветки з мікрофібри ніколи не використовувалися на гарячих поверхнях, таких як плита або гарячі сковорідки. Висока температура може призвести до того, що мікроволокна розплавляться або прилипнуть до поверхні, що потенційно може призвести до пошкодження та ускладнити очищення.