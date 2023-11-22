Поради щодо правильного догляду за зубами, про які багато хто забуває

UAportal підготував поради про те, як правильно доглядати зуби. Дізнайтеся про важливість чищення зубів та використання зубної нитки, а також інші цінні поради.

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Чистіть зуби двічі на день

Один із найважливіших кроків у правильному догляді за зубами – чистити їх двічі на день. Використовуючи зубну щітку з м'якою щіточкою і зубну пасту, що містить фтор, обов'язково чистіть всю поверхню зубів.

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Щодня користуйтесь зубною ниткою

На додаток до регулярного чищення зубів щоденне використання зубної нитки відіграє важливу роль у підтримці належної гігієни ротової порожнини. Зубна нитка допомагає видалити зубний наліт та частинки їжі, до яких зубна щітка не може дістатися.

Обмежте вживання солодкої їжі та напоїв

Щоб правильно доглядати зуби, важливо обмежити вживання солодкої їжі та напоїв. Солодощі сильно погіршують стан зубів, що може призвести до різних захворювань.

Регулярно відвідуйте стоматолога

Регулярні огляди стоматолога мають вирішальне значення підтримки здоров'я порожнини рота. Заплануйте візити до стоматолога щонайменше двічі на рік для проведення професійних чисток та оглядів.

Уникайте шкідливих звичок

Нарешті, важливо уникати звичок, які можуть завдати шкоди вашим зубам. Наприклад, утримуйтеся від жування твердих предметів, таких як крига, кришечки від ручок або зерна попкорну, оскільки це може призвести до пошкодження зубів.

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