Поради щодо правильного зберігання: фрукти, які не можна залишати в холодильнику

Банани, ананаси та авокадо потребують особливих умов зберігання для забезпечення їхніх смакових якостей. UAportal поділився корисними порадами, які допоможуть гарантувати, що ці фрукти залишаться свіжими надовго.

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Як найкраще зберігати банани

Банани не можна зберігати в холодильнику, оскільки низька температура може порушити процес їх дозрівання і зробити шкірку коричневою. Найкраще тримати їх при кімнатній температурі. Щоб продовжити термін зберігання, стебла бананів можна загорнути в харчову плівку, щоб уповільнити процес дозрівання. Також переспілі банани можна почистити і заморозити для використання в смузі або випічці.

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Правильне зберігання ананасів

Ананаси не можна зберігати в холодильнику, оскільки низька температура може призвести до того, що вони стануть кашоподібними. Натомість краще залишити їх при кімнатній температурі. Якщо вони лежатимуть догори, солодкий смак просочиться крізь увесь плід, а якщо зберігати нарізаний ананас у герметичному контейнері, то він залишиться свіжим надовго.

Як зберігати авокадо

Авокадо не можна зберігати в холодильнику, оскільки низька температура може зупинити процес дозрівання. Щоб авокадо швидше досягло стиглості, покладіть його в паперовий пакет разом з бананом або яблуком, щоб прискорити процес. Крім того, щоб авокадо не потемніло після розрізання, перед зберіганням збризніть його лимонним соком.

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