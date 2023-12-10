Соковитий фрукт з багатою історією: 5 фактів про грушу

Груші – смачні фрукти, які вирощують у багатьох країнах світу. Часто асоціюючись з яблуками, груші мають свої власні унікальні якості, які відрізняють їх від них. UAportal розповідає про деякі факти про ці фрукти.

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Використання груш у різних країнах

У різних країнах груші використовуються надзвичайно цікаво. У Швейцарії, наприклад, з груш виготовляють спеціальний концентрований сироп, відомий як грушевий мед. Тим часом в Італії створюють фруктову гірчицю, до складу якої входять різні фрукти, зокрема груші, як приправу до страв.

Цікаве застосування груші в Україні

Ще одне цікаве застосування груші можна знайти в Україні, де з деревини груші традиційно виготовляють вишукано різьблені дошки, які використовуються у виробництві рельєфних друкованих пряників.

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Поява груші на заході

Варто зазначити, що груші з'явилися у західній півкулі відносно недавно, лише чотириста років тому.

Різноманітність груш

Різноманітність груш справді вражає, налічуючи понад тисячу різних сортів. Цікавим фактом є те, що горобина, вид з родини розоцвітих, іноді використовується як підщепа для вирощування груші та інших споріднених родів, таких як айва.

Найбільша груша

Наостанок, ми повинні згадати про найбільшу грушу, яку коли-небудь вирощували, яка походила з Японії. Цей колосальний плід важив майже три кілограми, демонструючи неабиякий потенціал і розміри, яких можуть досягати груші.

Нагадаємо, що нутриціолог Богдана Волошинович назвала спеції, які повинні бути обов'язково в раціоні. Вони знижують ризик раку та нормалізують рівень цукру в крові.

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