Соковите каре зі свинини в духовці: ідеальне блюдо для святкового столу

Рецепт Соковитого каре зі свинини в духовці, який ідеально підійде для святкового столу.

Інгредієнти:

• Каре зі свинини – 1,5–2 кг (на кістці);

• Бальзамічний крем – 3 ст. л.;

• Оливкова олія – 2 ст. л.;

• Розмарин – 2 гілочки (або 1 ч. л. сушеного);

• Паприка – 1 ч. л.;

• Сіль, перець – за смаком.

Покроковий рецепт:

1. Підготовка м’яса:

• Зняти плівку з ребер.

• Зачистити кісточку, як на відео, для краси та естетичного вигляду готової страви.

• Зробіть надрізи на м’ясній частині, щоб спеції краще проникли всередину.

2. Маринад:

• додайте всі спеції та олію безпосередньо на мясо

• Ретельно змастіть м’ясо отриманою сумішшю. Залиште маринуватися на 2–3 години (або краще на ніч у холодильнику).

3. Запікання:

• Розігрійте духовку до 200°C.

• Покладіть м’ясо на деко, застелене пергаментом або фольгою, ребрами вниз.

• Накрийте м’ясо фольгою та запікайте 40 хвилин.

• Зніміть фольгу, зменште температуру до 180°C і готуйте ще 30–40 хвилин, періодично поливаючи м’ясо соками, що виділяються. Це зробить каре ще соковитішим і додасть золотисту скоринку.

4. Подача:

• Перед подачею дайте м’ясу "відпочити" 10–15 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.

• Наріжте порційно (по кісточці) та прикрасьте свіжими травами або журавлиним соусом.

Я додав ще баклажан, перець та червону цибулю, потім ці ж овочі використав, як чудовий гарнір до мʼяса

Ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу!