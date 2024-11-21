Соковита курка з томатами у власному соку: рецепт

Інгредієнти:

• Томати у власному соку (домашнього приготування) — 1 літр

• Курка сувід (філе) — 300 г

• Часник — 2-3 зубчики

• Сванська сіль — за смаком

• Вершкове масло — 50 г

• Волоський горіх (подрібнений) — 50 г

• Гострий перець чилі — за смаком

Процес приготування:

1. Якщо у вас немає готової курки сувід, приготуйте її заздалегідь. Температура приготування: 65°C, час: 1,5-2 години. Краще не марнуйте час, візьміть готову курку наріжте слайсами.

2. Томати: Додайте до сковорідки томати у власному соку, трохи розімніть їх виделкою. Тушкуйте 5-7 хвилин.

3. Часник та перець: Подрібніть часник і гострий перець чилі. У сковорідці розтопіть вершкове масло і додайте в киплячі томати до появи аромату.

4. Курка: Покладіть у соус нарізану курку, перемішайте, додайте сванську сіль за смаком. Залиште на слабкому вогні ще на 5 хвилин.

5. Горіхи: Перед подачею додайте подрібнені волоські горіхи та перемішайте.

Подавайте курку з томатним соусом, прикрашену кільцями гострого перцю або гілочкою зелені. Ідеально поєднується з рисом, кус-кусом або просто шматком хрусткого хліба.