Складні справи та моторошні таємниці: детективні фільми, які зацікавлять кожного

Приготуйтеся поринути у світ таємниць та інтриг, розплутуючи заплутані сюжети та насолоджуючись захоплюючою грою акторів у цих фільмах. UAportal підготував топ п'ять детективних фільмів з 2018 по 2021 роки.

"Мій син"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Жанр: Драма, містика, трилер

Країна виробництва: Франція, Бельгія

Тривалість: 90 хвилин

Рік: 2021

Головний продюсер: Крістіан Каріон

Фільм розповідає про відчайдушного батька, який невпинно шукає свого зниклого сина в процесі небезпечного розслідування. У міру того, як він все глибше занурюється в таємниче зникнення, розкриваючи шокуючі таємниці та стикаючись з несподіваними перешкодами, він твердо має намір розкрити правду за будь-яку ціну.

"Енола Холмс"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Пригоди, кримінал, драма

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2020

Головний продюсер: Гаррі Бредбір

"Енола Холмс" – історія молодшої сестри Шерлока Холмса, Еноли, яка вирушає на пошуки своєї зниклої матері. Завдяки своїй дотепності, інтелекту та рішучості Енола стає справжнім детективом, розгадуючи таємниці та долаючи труднощі, щоб захистити свою сім'ю та знайти свій власний життєвий шлях.

"Проста послуга"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Комедія, кримінал, драма

Країна виробництва: США, Канада

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Пол Фейг

"Проста послуга" розповідає історію Стефані, мами-блогерки, яка товаришує з гламурною Емілі. Коли Емілі раптово зникає, Стефані береться розслідувати зникнення подруги та розплутати моторошні таємниці, що стоять за ним. У міру того, як розгортається історія, Стефані бере ситуацію під контроль, виходячи із зони комфорту, щоб розкрити правду про свою зниклу подругу.

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"Розбійники"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Біографія, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 132 хвилини

Рік: 2019

Головний продюсер: Джон Лі Хенкок

Заснований на реальних подіях, фільм розповідає про легендарних техаських рейнджерів Френка Хеймера та Мані Голта, які повертаються з відставки, щоб спіймати сумнозвісних злочинців Бонні та Клайда. Невпинне переслідування призводить до захопливої сутички і кладе край сумнозвісній злочинній парочці.

"На межі світів"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Драма, фентезі, містика

Країна виробництва: Швеція, Данія

Тривалість: 110 хвилин

Рік: 2018

Головна продюсерка: Петра Йонссон

Фільм розповідає про життя Тіни, прикордонної митарки з надзвичайною здатністю відчувати страх і обман. Живучи насамоті, світ Тіни перевертається з ніг на голову, коли вона зустрічає Воре, таємничого чоловіка, який поділяє її дивовижний дар. Разом вони починають розгадувати похмуру таємницю, яка змінює уявлення Тіни про себе і про світ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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