Слова на прощання: як уникнути невдач, виходячи з кладовища

Коли справа доходить до того, щоб покинути кладовище після спілкування з душами померлих, дуже важливо попрощатися з ними правильно, дотримуючись певних вірувань. Віддавати шану нашим померлим близьким і спілкуватися з їхніми душами – звичайна практика. UAportal дізнався, що прощання з померлими вимагає дотримання певних звичаїв, щоб убезпечити себе і запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на життя.

Після завершення візиту на кладовище важливо утриматися від використання слова "до побачення" під час прощання. Наші предки свято вірили, що проголошення цієї фрази прискорює возз'єднання з померлим. Натомість прощаючись, рекомендується сказати "прощавай", щоб забезпечити належний відхід.

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Крім того, необхідно уникати певних дій, які можуть привернути несприятливу енергетику або перенести тягар і скорботу померлого назад у ваш дім. Ніколи не озирайтеся на кладовищі, а також не піддавайтеся спокусі повернутися за забутими речами.

Ці запобіжні заходи вживаються для того, щоб не дати неприємним енергіям причепитися до вас. Навіть якщо ви чуєте, що вас хтось кличе, не рекомендується повертатися.

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