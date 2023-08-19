Слова цих трьох знаків зодіаку матимуть сильний вплив: Гороскоп на вихідні 19-20 серпня

UAportal підготував гороскопи для трьох знаків зодіаку на 19-20 серпня. Ці вихідні в центрі уваги – комунікація та самовираження для Раків, Овнів та Риб.

Рак

Спілкування та самоаналіз – ключові моменти для Раків цього тижня. Люди, що належать до цього знаку зодіаку, можуть відчути потяг до більш відкритого та чесного вираження почуттів.

Це чудовий час для важливих розмов або обміну ідеями з іншими. Планетарне розташування вказує на те, що слова матимуть потужний ефект, тому їх слід підбирати з розумом.

Овен

Овнам слід зосередитись на комунікації та реалізації власних потреб у ці вихідні. Люди, що належать до цього знаку зодіаку, можуть відчувати сильне бажання висловити свою думку та поділитись ідеями з іншими.

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Це також гарний час для змістовних розмов та налагодження зв'язків з іншими людьми на більш глибокому рівні. Важливо бути відкритими до різних точок зору та активно слухати те, що кажуть інші.

Риби

Діалог та самовираження займають центральне місце для Риб. Людям, що народилися під цим знаком зодіаку, слід реалізувати прагнення творчо виявлятися та транслювати свої думки та ідеї іншим.

Це чудовий час для занять мистецтвом чи розмов, які дозволять їм висловити своє справжнє "я". Їхні дії вплинуть, тому важливо делікатно відстоювати свою позицію.

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