Варто їх дотримуватися: Забобони та прикмети, пов'язані з голками

Голки слугують не лише для шиття, вони ще й мають нерозривний зв'язок з народними віруваннями та прикметами. Зокрема, вони можуть сприяти або перешкоджати долі, оберігати від недобрих поглядів або відвертати несприятливу долю. UAportal розповідає про найголовніші прикмети про голки.

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Не варто дарувати голки

Дарування голок або шпильок розглядається як образа, яка може призвести до розбрату між тим, хто отримує подарунок, і тим, хто його дарує. Якщо ви хочете подарувати комусь набір для шиття або рукоділля, радимо попросити мінімальну, доброзичливу плату, наприклад, копійки або кондитерські ласощі.

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Не шийте в неділю і у свята

Займаючись рукоділлям в неділю або свята, ви відкриваєте шлях до нещастя і нещасливої долі.

Не встромляйте голки в одяг і текстиль

Якщо ви встромляєте голку в текстиль, це може привернути негативну енергію у ваш дім. Їхнє місце – у спеціально відведених подушечках або коробках.

Не викидайте голки

Втрата або бездумне викидання голок спричиняє хвилю нещасть, що може призвести до втрати цінних речей та фінансів. Якщо ви загубили голку, радимо віднайти її.

Не обмінюйтесь голками

Вважається, що якщо ви позичаєте, або обмінюєтесь з кимось голками, то це може значити про обмін долями.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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