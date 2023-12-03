Варто бути уважним: про що можуть сказати рухи та жести співрозмовника

У кожної людини є свій унікальний спосіб вираження думок, який включає не лише слова, але й рухи та жести. Саме вони розкривають його справжні почуття, наміри та ставлення до обговорюваної теми. UAportal розповідає про три лайфхаки, що допоможуть краще зрозуміти сутність комунікації та поглибити взаєморозуміння між людьми.

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Рухи рук

Ефективний лайфхак для розуміння невербальної комунікації – уважно спостерігати за рухами рук співрозмовника. Жести можуть розкрити приховані емоції та наміри. Наприклад, часте стискання кулаків може свідчити про наростання гніву чи розчарування, тоді як відкриті та розслаблені рухи рук можуть означати комфорт і спокій.

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Аналіз виразу обличч

Щоб розшифрувати невербальні сигнали, уважно аналізуйте вираз обличчя. М'язи обличчя передають багато інформації про думки та емоції людини. Посмішка, наприклад, може виражати щастя або згоду, тоді як зморщена брова може свідчити про розгубленість або незадоволення.

Інтерпретація пози і положення тіла для глибшого розуміння

Розуміння значення пози і положення тіла має вирішальне значення при інтерпретації невербальної комунікації. Вони показують впевненість, уважність або навіть незацікавленість. Схрещені руки і закрита поза можуть свідчити про захисну позицію або скептицизм. І навпаки, відкрита і розслаблена поза може свідчити про сприйнятливість і невимушеність.

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