Солодка ковбаска: швидкий рецепт

Вона готується досить просто. Всього кілька інгредієнтів, мінімум зусиль — і у вас готовий десерт, який порадує всю родину.

Інгредієнти:

• Печиво — 250 г;

• Згущене молоко — 150 г;

• Вершки — 150 г;

• Шоколад чорний — 100 г;

• Масло вершкове — 80 г;

• Какао порошок — 20 г;

• Мікс смажених горіхів — 80 г.

Спосіб приготування:

1. Печиво подрібнити.

2. Горіхи подрібнити ножем.

3. Змішати масло, згущене молоко, шоколад, какао та вершки. Прогріти до однорідності.

4. Залити шоколадною масою суміш печива та горіхів.

5. Закрутити рулетом та поставити у холодильник на 5-8 годин.