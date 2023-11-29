Скільки вусів у котів та інші цікаві факти про них

Коти, наші улюбленці, мають деякі цікаві особливості, які не перестають нас дивувати. UAportal розповідає цікаві факти про котів, які, можливо ви не знали.

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1. Однією з особливостей котів є їхні виняткові слухові здібності. Чи знали ви, що котяче вухо може обертатися на 180 градусів? Цей дивовижне вміння стало можливим завдяки 42 м'язам, захованим у їхніх вухах. Ці м'язи працюють гармонійно, щоб полегшити точний рух і локалізацію звуку.

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2. Коти зазвичай мають 24 вуса, розділених порівну – по 12 з кожного боку морди. Ці чутливі подовжені волоски слугують важливим сенсорним інструментом, що допомагає котам виявляти об'єкти, зміни в навколишньому середовищі і навіть маневрувати у вузькому просторі.

3. Цікаво, що коти використовують свої унікальні звуки насамперед для того, щоб спілкуватися з людьми. Звертаючись до членів своєї сім'ї, коти видають добре відомий звук "нявкання". Однак, взаємодіючи з іншими котами або іншими тваринами, вони видають цілу низку звуків, включаючи шипіння, муркотіння або пирхання, які розкривають різні наміри та емоції.

4. Сон, невід'ємна частина котячого розпорядку дня, демонструє їхню цікаву поведінку. Більшість видів котячих, як правило, втягують кігті, коли мирно дрімають. Винятком є гепард, оскільки його гострі кігті залишаються на видноті.

5. Коти мають чудовий нічний зір і можуть похизуватися ширшим полем зору, ніж люди. Коти чудово бачать у темряві завдяки адаптації, яка покращує їхній зір в умовах низької освітленості. Однак їхня здатність розрізняти різні кольори відстає від людської.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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