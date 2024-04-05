Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 5 квітня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 5 квітня. Офіційний курс гривні наступний: 1 долар США – 39,02 грн, 1 євро – 42,34 грн, 1 польський злотий – 9,85 грн.
UAportal розповів про курс валют в обмінних пунктах. Долар США в середньому купують за 39,27 грн, а продають за 39,37 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 42,93 грн. Злотий купують за 9,85 грн, а продають за 9,94 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,80 – 39,40 грн.
ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.
Укрсиббанк: 38,90 – 39,50 грн.
Укрексімбанк: 38,95 – 39,55 грн.
Євро
ПриватБанк: 41,95 – 42,95 грн.
ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.
Укрсиббанк: 41,75 – 42,75 грн.
Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,76 – 9,96 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.
Укрексімбанк: 9,70 – 10,05 грн.