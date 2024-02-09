Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 9 лютого

OBOZ.UA розповів, що Національний банк України (НБУ) надав інформацію про курс валют на 9 лютого. Офіційні курси валют наступні: 1 долар США – 37,57 грн, 1 євро – 40,41 грн, 1 польські злоті – 9,31 грн.

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В обмінних пунктах середній курс продажу долара США становить 38,05 грн, курс купівлі – 37,96 грн. Євро пропонують по 41,12 грн, а продають по 41,25 грн. Польські злоті купують за 9,45 грн, а продають за 9,55 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,40 – 38,00 грн

Ощадбанк: 37,55 – 38,00 грн

ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн

Укрсиббанк: 37,50 – 38,05 грн

Укрексімбанк: 37,35 – 38,05 грн

Євро

ПриватБанк: 40,30 – 41,30 грн

Ощадбанк: 40,35 – 41,30 грн

ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн

Укрсиббанк: 40,40 – 41,30 грн

Укрексімбанк: 49,55 – 41,45 грн

Злоті

ПриватБанк: 9,28 – 9,67 грн

Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн

Укрексімбанк: 9,15 – 9,50 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 9 лютого