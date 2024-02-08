Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 8 лютого

UAportal розповів, Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційні курси валют на 8 січня. Офіційний курс долара США становить 37,59 грн, євро – 40,05 грн, польські злоті – 9,31 грн.

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Середній курс продажу долара США становить 38,03 грн, а купівлі – 37,95 грн. Євро пропонують по 41,10 грн, а продають по 41,25 грн. Що стосується польського злотого, то його купують по 9,42 грн, а продають по 9,55 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,45 – 38,05 грн

Ощадбанк: 37,55 – 38,00 грн

ПУМБ: 37,50 – 38,00 грн

Укрсиббанк: 38,78 – 38,02 грн

Укрексімбанк: 37,40 – 38,10 грн

Євро

ПриватБанк: 40,35 – 41,35 грн

Ощадбанк: 40,35 – 41,30 грн

ПУМБ: 41,00 – 41,60 грн

Укрсиббанк: 39,59 – 40,40 грн

Укрексімбанк: 49,60 – 41,40 грн

Злоті

ПриватБанк: 9,32 – 9,71 грн

Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн

Укрексімбанк: 9,30 – 9,70 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 8 лютого