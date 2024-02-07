Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 7 лютого
За інформацією пресслужби Національного банку України (НБУ), офіційний курс гривні на 07.02.2024 є наступним: долар США – 37,62 грн, євро – 40,39 грн, а польські злоті – 9,28 грн.
UAportal розповів, який середній курс гривні буде становити в обмінних пунктах України. Долар США можна купити за 38,05 грн, а продати за 37,95 грн. Євро пропонують по 41,25 грн, а продають по 41,10 грн. Злотий можна купити за 9,54 грн, а продати за 9,41 грн.
Курси валют в банках
Долар США:
Приватбанк – 37,45 – 38,05
Ощадбанк – 37,55 – 38,05 грн
Укрексімбанк – 37,40 – 38,10 грн
Укрсиббанк – 37,45 – 38,05 грн,
ПУМБ – 37,60 – 38,10 грн.
Євро:
Приватбанк – 40,35 – 41,35 грн
Ощадбанк – 40,35 – 41,35 грн
Укрексімбанк – 40,60 – 41,40 грн
Укрсиббанк – 40,30 – 41,30 грн
ПУМБ – 41,10 – 41,70 грн
Польський злотий:
Приватбанк – 9,26 – 9,66 грн
Ощадбанк – 9,00 – 9,60 грн
Укрексімбанк – 9,10 – 9,50 грн
ПУМБ – 9,20 – 9,70 грн