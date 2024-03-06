Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 6 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 6 березня. Офіційний курс гривні становить 1 долар США – 38,39 грн, 1 євро – 41,64 грн, 1 польський злотий – 9,63 грн.

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UAportal розповів про курс валют в обмінних пунктах. Середній курс продажу долара США – 38,60 грн, а купівлі – 38,50 грн. Євро купують за 41,89 грн, а продають за 42,05 грн. Злотий купують за 9,65 грн, а продають за 9,73 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,00 – 38,60 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,80 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрексімбанк: 38,15 – 38,75 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,95 – 41,95 грн.

Ощадбанк: 41,40 – 42,15 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,10 – 42,05 грн.

Укрексімбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,54 – 9,81 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.