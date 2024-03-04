Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 4 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 4 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,15 грн, 1 євро – 41,26 грн, 1 польський злотий – 9,55 грн.

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UAportal розповів про курси валют в обмінних пунктах. В середньому, долар США продають 38,60 грн, а купують його за 38,50 грн. Євро купують за 41,80 грн, а продають за 41,95 грн. Злотий купують за 9,60 грн, а продають за 9,70 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,00 – 38,60 грн.

Ощадбанк: 38,10 – 38,65 грн.

ПУМБ: 38,00 – 38,50 грн.

Укрсиббанк: 38,00 – 38,60 грн.

Укрексімбанк: 37,95 – 38,35 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,90 – 41,90 грн.

Ощадбанк: 41,25 – 42,10 грн.

ПУМБ: 41,20 – 41,80 грн.

Укрсиббанк: 41,00 – 41,95 грн.

Укрексімбанк: 41,20 – 41,70 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,46 – 9,75 грн.

Ощадбанк: 9,20 – 9,75 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.