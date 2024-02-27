Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 27 лютого

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 27 лютого. За цими даними, офіційний курс гривні є таким: 1 долар США – 38,33 грн, 1 євро – 41,59 грн, 1 польський злотий – 9,65 грн.

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UAportal розповів, що в обмінних пунктах курс продажу та купівлі долара США становить приблизно 38,70 грн та 38,60 грн відповідно. Євро продають за 41,96 грн, а купують за 42,15 грн. Стосовно польського злотого, то його пропонують по 9,60 грн, а продають по 9,70 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,05 – 38,65 грн.

Ощадбанк: 38,15 – 38,70 грн.

ПУМБ: 38,20 – 38,70 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,65 грн.

Укрексімбанк: 38,10 – 38,70 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,15 – 42,15 грн.

Ощадбанк: 41,30 – 42,00 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,15 – 42,05 грн.

Укрексімбанк: 41,30 – 42,10 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,55 – 9,85 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.

Укрексімбанк: 9,45 – 9,80 грн.

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