Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 22 лютого

Національний банк України (НБУ) надав актуальну інформацію про курси валют на 22 лютого. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,26 грн, 1 євро – 41,72 грн, 1 польський злотий – 9,67 грн.

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UAportal розповів, середні курси валют в обмінних пунктах є наступними: долар США продають в середньому за 38,83 грн, а купують за 38,70 грн. Євро купують за 41,92 грн, а продають за 42,20 грн. Злотий купують за 9,59 грн, а продають за 9,90 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,20 – 38,80 грн.

Ощадбанк: 38,30 – 38,90 грн.

ПУМБ: 38,45 – 38,95 грн.

Укрсиббанк: 38,35 – 38,90 грн.

Укрексімбанк: 38,35 – 38,95 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,10 – 42,10 грн.

Ощадбанк: 41,30 – 42,00 грн.

ПУМБ: 41,55 – 42,25 грн.

Укрсиббанк: 41,25 – 42,25 грн.

Укрексімбанк: 41,50 – 42,30 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,40 – 9,79 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,45 – 9,85 грн.