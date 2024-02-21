Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 21 лютого

Національний банк України (НБУ) опублікував актуальну інформацію про курс валют. Офіційний курс гривні на 21 лютого є наступним: 1 долар США – 38,37 грн, 1 євро – 41,54 грн, 1 польський злотий – 9,61 грн.

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Середній курс валют в обмінних пунктах виглядає наступним чином: долар США в середньому продають за 38,75 грн, а купують за 38,60 грн. Євро купують за 41,80 грн, а продають за 42,00 грн. Злоті купують за 9,55 грн та продають за 9,68 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,20 – 38,80 грн.

Ощадбанк: 38,20 – 38,80 грн.

ПУМБ: 38,10 – 38,60 грн.

Укрсиббанк: 38,10 – 38,70 грн.

Укрексімбанк: 38,25 – 38,85 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,95 – 41,95 грн.

Ощадбанк: 40,95 – 41,90 грн.

ПУМБ: 41,20 – 41,80 грн.

Укрсиббанк: 40,90 – 41,90 грн.

Укрексімбанк: 41,35 – 42,15 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,38 – 9,78 грн.

Ощадбанк: 9,20 – 9,70 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.

Укрексімбанк: 9,40 – 9,75 грн.