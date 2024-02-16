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Скільки коштують долар, євро та злоті: Курс валют на 16 лютого

Владислав Москаленко

Долар, євро та злоті

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого надав оновлені дані щодо офіційного курсу валют. UAportal розповів, що офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 37,94 грн, 1 євро – 40,77 грн, 1 польські злоті – 9,38 грн.

Обмінні пункти в Україні мають такі курси валют: Середній курс продажу долара США становить 38,14 грн, курс купівлі – 38,00 грн. Євро пропонують за 41,10 грн, а продають за 41,35 грн. Злоті купують за 9,45 грн, а продають за 9,55 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,60 – 38,20 грн.

Ощадбанк: 37,75 – 38,35 грн.

ПУМБ: 38,00 – 38,50 грн.

Укрсиббанк: 37,80 – 38,40 грн.

Укрексімбанк: 37,90 – 38,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,40 – 41,40 грн.

Ощадбанк: 40,50 – 41,50 грн.

ПУМБ: 40,90 – 41,50 грн.

Укрсиббанк: 40,50 – 41,50 грн.

Укрексімбанк: 40,70 – 41,60 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,32 – 9,71 грн.

Ощадбанк: 9,10 – 9,60 грн.

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.

Укрексімбанк: 9,20 – 9,60 грн.

Курс актуальний станом на 9:00, 16 лютого

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