Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 14 лютого

Національний банк України (НБУ) надав інформацію про курси валют на 14 лютого. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,12 грн, 1 євро – 41,12 грн, 1 польські злоті – 9,51 грн.

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UAportal розповів, курси валют в обмінних пунктах наступні: Долар продають в середньому за 38,40 грн, а купують за 38,30 грн. Євро пропонують по 41,45 грн, а продають по 41,65 грн. Так само злоті пропонують за 9,50 грн, а продають за 9,62 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 37,80 – 38,40 грн.

Ощадбанк: 37,90 – 38,45 грн.

ПУМБ: 37,80 – 38,30 грн.

Укрсиббанк: 37,75 – 38,30 грн.

Укрексімбанк: 37,90 – 38,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 40,70 – 41,70 грн.

Ощадбанк: 40,80 – 41,70 грн.

ПУМБ: 40,80 – 41,40 грн.

Укрсиббанк: 40,60 – 41,60 грн.

Укрексімбанк: 40,95 – 41,75 грн.

Злоті

ПриватБанк: 9,32 – 9,74 грн.

Ощадбанк: 9,15 – 9,65 грн.

ПУМБ: 9,30 – 9,70 грн.

Укрексімбанк: 9,35 – 9,70 грн.

Райффайзен Банк: 9,00 – 9,70 грн.

Курс актуальний станом на 9:00, 14 лютого