Скільки коштують долар, євро та злоті: курс валют на 1 лютого

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційні курси валют. UAportal розповів, що курс валют станом на 1 лютого такий: долар США – 37,56 грн, євро – 40,70 грн, польський злотий – 9,39 грн.

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Середні курси валют в обмінниках: долар продають за 38,20 грн, а купують за 38,10 грн, євро пропонують за 41,50 грн, а продають за 41,70 грн, а злотий пропонують за 9,45 грн, а продають за 9,58 грн.

Розглянемо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні.

Долар США

ПриватБанк: 37,50 – 38,10 грн

Ощадбанк: 37,60 – 38,10 грн

ПУМБ: 37,80 – 38,40 грн

Укрсиббанк: 37,65 – 38,20 грн

Укрексімбанк: 37,55 – 38,25 грн

Євро

ПриватБанк: 40,75 – 41,75 грн

Ощадбанк: 40,75 – 41,60 грн

ПУМБ: 41,30 – 42,00 грн

Укрсиббанк: 40,65 – 41,65 грн

Укрексімбанк: 41,00 – 41,80 грн

Злоті

ПриватБанк: 9,33 – 9,71 грн

Ощадбанк: 9,00 – 9,60 грн

ПУМБ: 9,20 – 9,70 грн

Укрексімбанк: 9,15 – 9,50 грн

Курс актуальний станом на 9:00, 1 лютого