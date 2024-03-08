Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 8 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 8 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,08 грн, 1 євро – 41,48 грн, 1 польський злотий – 9,64 грн.

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UAportal розповів, середній курс продажу долара США в обмінних пунктах становить 38,47 грн, а купівлі – 38,38 грн. Євро пропонують за 41,89 грн, а продають за 42,05 грн. Що стосується польського злотого, то його пропонують за 9,65 грн, а продають за 9,75 грн.

Долар США

ПриватБанк: 37,90 – 38,60 грн.

Ощадбанк: 38,05 – 38,60 грн.

ПУМБ: 38,10 – 38,60 грн.

Укрсиббанк: 38,00 – 38,50 грн.

Укрексімбанк: 38,00 – 38,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,05 – 42,05 грн.

Ощадбанк: 41,45 – 42,20 грн.

ПУМБ: 41,40 – 42,00 грн.

Укрсиббанк: 41,25 – 42,15 грн.

Укрексімбанк: 41,40 – 42,20 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,50 – 9,78 грн.

Ощадбанк: 9,25 – 9,80 грн.

ПУМБ: 9,40 – 9,80 грн.

Укрексімбанк: 9,50 – 9,85 грн.