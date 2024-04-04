Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 4 квітня

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на 4 квітня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 39,19 грн, 1 євро – 42,26 грн, 1 польський злотий – 9,83 грн.

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UAportal розповів, в обмінних пунктах долар США в середньому купують за 39,35 грн, а продають за 39,45 грн. Євро купують за 42,75 грн, а продають за 42,95 грн. Злотий купують за 9,85 грн, а продають за 9,94 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,90 – 39,50 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 38,90 – 39,50 грн.

Укрексімбанк: 39,05 – 39,65 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,95 – 42,95 грн.

ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.

Укрсиббанк: 41,75 – 42,75 грн.

Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,74 – 9,93 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.