Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 28 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 28 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 39,22 грн, 1 євро – 42,44 грн, 1 польський злотий – 9,83 грн.

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UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах наступний: долар США купують за 39,35 грн, а продають за 39,45 грн. Євро купують за 42,85 грн, а продають за 43,00 грн. Злотий купують за 9,82 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,90 – 39,50 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 38,90 – 39,50 грн.

Укрексімбанк: 38,90 – 39,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,05 – 43,05 грн.

ПУМБ: 42,40 – 43,00 грн.

Укрсиббанк: 42,05 – 42,95 грн.

Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,68 – 9,92 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,05 грн.