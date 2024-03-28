Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 28 березня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 28 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 39,22 грн, 1 євро – 42,44 грн, 1 польський злотий – 9,83 грн.
UAportal розповів, курс валют в обмінних пунктах наступний: долар США купують за 39,35 грн, а продають за 39,45 грн. Євро купують за 42,85 грн, а продають за 43,00 грн. Злотий купують за 9,82 грн, а продають за 9,95 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,90 – 39,50 грн.
ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.
Укрсиббанк: 38,90 – 39,50 грн.
Укрексімбанк: 38,90 – 39,50 грн.
Євро
ПриватБанк: 42,05 – 43,05 грн.
ПУМБ: 42,40 – 43,00 грн.
Укрсиббанк: 42,05 – 42,95 грн.
Укрексімбанк: 42,30 – 43,10 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,68 – 9,92 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,95 грн.
Укрексімбанк: 9,70 – 10,05 грн.