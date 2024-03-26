Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 26 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 26 березня. Офіційний курс гривні такий: 1 долар США – 39,22 грн, 1 євро – 42,48 грн, 1 польський злотий – 9,86 грн.

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UAportal розповів про курси валют в обмінних пунктах. Долар США в середньому купують за 39,28 грн, а продають за 39,40 грн. Євро пропонують за 42,79 грн та продають за 43,00 грн. Злотий пропонують за 9,82 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,90 – 39,50 грн.

ПУМБ: 39,10 – 39,60 грн.

Укрсиббанк: 38,80 – 39,40 грн.

Укрексімбанк: 38,80 – 39,40 грн.

Євро

ПриватБанк: 42,00 – 43,00 грн.

ПУМБ: 42,40 – 43,00 грн.

Укрсиббанк: 42,00 – 42,90 грн.

Укрексімбанк: 42,15 – 42,95 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,74 – 9,98 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,60 – 9,90 грн.

Райффайзен Банк: 9,20 – 9,98 грн.