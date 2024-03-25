Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 25 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курси валют на 25 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,90 грн, 1 євро – 42,12 грн, 1 польський злотий – 9,75 грн.

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UAportal розповів про курси валют в обмінних пунктах. Середній курс продажу долара США становить 39,25 грн, а купівлі – 39,10 грн. Євро купують за 42,62 грн, а продають за 42,86 грн. Польський злотий купують за 9,80 грн, а продають за 9,91 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,75 – 39,35 грн.

ПУМБ: 38,70 – 39,20 грн.

Укрсиббанк: 38,70 – 39,30 грн.

Укрексімбанк: 38,55 – 38,95 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,85 – 42,85 грн.

ПУМБ: 42,00 – 42,60 грн.

Укрсиббанк: 41,95 – 42,45 грн.

Укрексімбанк: 41,85 – 42,85 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,68 – 9,92 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,55 – 9,90 грн.