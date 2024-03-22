Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 22 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційні курси валют на 22 березня. Офіційний курс гривні становить: 1 долар США – 38,92 грн, 1 євро – 42,46 грн, 1 польський злотий – 9,87 грн.

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UAportal розповів про курси валют в обмінних пунктах. В середньому, курс продажу долара США – 39,05 грн, а купівлі – 38,95 грн. Євро пропонують за 42,55 грн, а продають за 42,79 грн. Злотий пропонують за 9,80 грн, а продають за 9,90 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,55 – 39,15 грн.

ПУМБ: 38,70 – 39,20 грн.

Укрсиббанк: 38,80 – 39,35 грн.

Укрексімбанк: 38,50 – 39,10 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,85 – 42,65 грн.

ПУМБ: 42,10 – 42,70 грн.

Укрсиббанк: 42,20 – 43,10 грн.

Укрексімбанк: 41,85 – 42,65 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,68 – 9,93 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,90 грн.

Укрексімбанк: 9,55 – 9,90 грн.