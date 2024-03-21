Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 21 березня

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 21 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,13 грн, 1 євро – 42,43 грн, 1 польський злотий – 9,81 грн.

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UAportal розповів про курс валют в обмінних пунктах. Долар США продають в середньому за 39,20 грн, а купують за 39,05 грн. Євро купують за 42,60 грн, продають за 42,89 грн. Злотий купують за 9,80 грн, а продають за 9,95 грн.

Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:

Долар США

ПриватБанк: 38,70 – 39,30 грн.

ПУМБ: 38,90 – 39,40 грн.

Укрсиббанк: 38,90 – 39,50 грн.

Укрексімбанк: 38,90 – 39,50 грн.

Євро

ПриватБанк: 41,90 – 42,90 грн.

ПУМБ: 42,20 – 42,80 грн.

Укрсиббанк: 42,15 – 43,05 грн.

Укрексімбанк: 42,35 – 43,15 грн.

Злотий

ПриватБанк: 9,67 – 9,94 грн.

ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.

Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.