Скільки коштують долар, євро та злотий: курс валют на 15 березня
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 15 березня. Офіційний курс гривні виглядає наступним чином: 1 долар США – 38,68 грн, 1 євро – 42,28 грн, 1 польський злотий – 9,84 грн.
UAportal розповів, обмінні пункти пропонують такі курси: середній курс продажу долара США становить 38,77 грн, курс купівлі – 38,68 грн. Євро пропонують за 42,30 грн, а продають за 42,55 грн. Польський злотий пропонують за 9,78 грн, а продають за 9,90 грн.
Розгляньмо курси обміну валют, які пропонують різні банки в Україні:
Долар США
ПриватБанк: 38,25 – 38,85 грн.
Ощадбанк: 38,30 – 38,84 грн.
ПУМБ: 38,60 – 39,10 грн.
Укрсиббанк: 38,45 – 38,90 грн.
Укрексімбанк: 38,40 – 38,99 грн.
Євро
ПриватБанк: 41,65 – 42,65 грн.
Ощадбанк: 41,84 – 42,43 грн.
ПУМБ: 42,10 – 42,70 грн.
Укрсиббанк: 41,90 – 42,80 грн.
Укрексімбанк: 42,00 – 42,80 грн.
Злотий
ПриватБанк: 9,65 – 9,90 грн.
Ощадбанк: 9,35 – 9,90 грн.
ПУМБ: 9,50 – 9,99 грн.
Укрексімбанк: 9,70 – 10,00 грн.
Райффайзен Банк: 9,20 – 9,90 грн.